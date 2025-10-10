Italia-Svezia: Camarda segna all’esordio con l’U21

Francesco Camarda ha festeggiato andando subito in gol l'esordio con la nazionale italiana U21 di Silvio Baldini. Il CT degli 'Azzurrini' lo ha schierato titolare in Italia-Svezia, che si sta giocando allo stadio 'Manuzzi' di Cesena. Il calcio d'inizio è stato alle 18:15. L'Italia ha completamente dominato gli ospiti nel corso del primo tempo. Ad ora, il punteggio è sul 3-0 grazie alle reti di Pisilli della Roma, di Camarda e poi ancora di Pisilli. È stato terribile l'uno-due degli azzurrini ai danni degli svedesi sul finire della prima frazione di gioco. Poco prima dei minuti di recupero, dunque, Camarda - attaccante classe 2008 di proprietà del Milan e attualmente in prestito al Lecce - ha siglato il raddoppio, importante per certificare la superiorità dei ragazzi di Baldini. Che gol è stato?