Estupinan infortunio alla caviglia. Pochettino: “Pulisic soffre di un piccolo problema a …”

Milan, infortunio per Estupinan. Pulisic gioca, ma non è al meglio
Problema alla caviglia per Estupinan: il terzino del Milan ha subito un infortunio al piede durante USA-Ecuador. Mentre Pulisic gioca nonostante i problemi
Emiliano Guadagnoli
Nottata di partite anche per il Milan visto che si è giocata l'amichevole tra USA di Pulisic e l'Ecuador di Estupinan. Come riportato dal sito ole.com.ar il terzino rossonero si è infortunato chiedendo il cambio a fine primo tempo. Probabile, si legge, che Estupinan resti fuori martedì contro il Messico. Come si è fatto male?

Milan, problemi alla caviglia per Estupinan e Pulisic

A metà del primo tempo, l'ex giocatore del Brighton è protagonista di un'azione sfortunata: Estupinan ha cercato di contestare Timothy Weah, ha messo male il piede e si è slogato la caviglia sinistra. Dopo l'azione, Estupinan è rimasto a terra. Dopo le cure mediche il terzino ha provato a tornare in campo senza successo, con Medina entrato al suo posto.

Pulisic è entrato nella ripresa. Anche per l'esterno del Milan problema alla caviglia come detto dal CT degli USA Pochettino: "Christian non si è allenato ieri. Ha sofferto, durante la pre-stagione, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l'allenamento di mercoledì, la sua caviglia era un po' gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi". Queste le parole prima della partita a TNT. Il giocatore del Milan, come detto, ha giocato una ventina di minuti nell'1-1 finale.

