Milan, infortunio per Estupinan. Pulisic gioca, ma non è al meglio

Nottata di partite anche per il Milan visto che si è giocata l' amichevole tra USA di Pulisic e l'Ecuador di Estupinan . Come riportato dal sito ole.com.ar il terzino rossonero si è infortunato chiedendo il cambio a fine primo tempo. Probabile, si legge, che Estupinan resti fuori martedì contro il Messico. Come si è fatto male?

Milan, problemi alla caviglia per Estupinan e Pulisic

A metà del primo tempo, l'ex giocatore del Brighton è protagonista di un'azione sfortunata: Estupinan ha cercato di contestare Timothy Weah, ha messo male il piede e si è slogato la caviglia sinistra. Dopo l'azione, Estupinan è rimasto a terra. Dopo le cure mediche il terzino ha provato a tornare in campo senza successo, con Medina entrato al suo posto.