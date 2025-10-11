Milan, infortunio per Estupinan. Pulisic gioca, ma non è al meglio

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Rinnovo in stallo". Tare fiuta l'occasione in attacco?>>>
Pulisic è entrato nella ripresa. Anche per l'esterno del Milan problema alla caviglia come detto dal CT degli USA Pochettino: "Christian non si è allenato ieri. Ha sofferto, durante la pre-stagione, di un piccolo problema alla caviglia. Dopo l'allenamento di mercoledì, la sua caviglia era un po' gonfia. È una partita importante, sì, ma allo stesso tempo è importante non correre rischi". Queste le parole prima della partita a TNT. Il giocatore del Milan, come detto, ha giocato una ventina di minuti nell'1-1 finale.
© RIPRODUZIONE RISERVATA