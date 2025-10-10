I primi tre hanno conquistato i tre punti nella partita contro l'Azerbaigian. Come anticipato, Maignan e Rabiot sono partiti dal primo minuto. Nkunku, invece, è subentrato al posto di Coman al 79'. La nazionale allenata dal CT Deschamps - come ampiamente prevedibile - ha dominato la gara, vincendo per 3-0. Adrien Rabiot ha anche trovato la gioia del gol, schiacciando di testa una bella palla servitagli da Mbappé. Saelemaekers, invece, è partito da titolare in Belgio-Macedonia. Il match si è concluso con un pareggio a reti bianche (0-0).