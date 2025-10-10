Pianeta Milan
NAZIONALI

Milan, sosta Nazionali: vittoria per Maignan, Rabiot e Nkunku, pareggio per Saelemaekers

Nella serata di impegni per le Nazionali hanno giocato quattro giocatori del Milan. Vincono Maignan, Rabiot e Nkunku con la loro Francia. Pareggio per il Belgio di Saelemaekers
Redazione PM

Siamo nel pieno della sosta nazionali. A Milanello sono in pochi ad essere rimasti ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri. Il Milan, infatti, è una delle squadre che dà più giocatori alle varie nazionali. A questo giro, ben 15. Alcuni di questi hanno giocato stasera con le rispettive selezioni. Vediamo insieme chi sono e come sono andate le loro partite.

Nazionali, i giocatori del Milan impegnati stasera

—  

Ben quattro giocatori del Milan sono stati impegnati stasera per delle partite di qualificazione ai prossimi Mondiali. I protagonisti in campo, per la precisione, sono stati Maignan, Rabiot e Nkunku con la Francia e Saelemaekers con il Belgio.

I primi tre hanno conquistato i tre punti nella partita contro l'Azerbaigian. Come anticipato, Maignan e Rabiot sono partiti dal primo minuto. Nkunku, invece, è subentrato al posto di Coman al 79'. La nazionale allenata dal CT Deschamps - come ampiamente prevedibile - ha dominato la gara, vincendo per 3-0. Adrien Rabiot ha anche trovato la gioia del gol, schiacciando di testa una bella palla servitagli da Mbappé. Saelemaekers, invece, è partito da titolare in Belgio-Macedonia. Il match si è concluso con un pareggio a reti bianche (0-0).

