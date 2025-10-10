Pianeta Milan
Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, ha segnato il gol del momentaneo 2-0 in Francia-Azerbaigian. Ecco il video del gol dell'ex Marsiglia
Francia-Azerbaigian, gara valida per il girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali, si è chiusa sul 3-0 in favore dei padroni di casa. Gli uomini del CT Didier Deschamps - come prevedibile - hanno avuto vita abbastanza facile contro gli azeri. Sono stati in campo anche tre giocatori del Milan. Come preannunciato, Mike Maignan e Adrien Rabiot hanno disputato il match dal primo minuto. Christopher Nkunku, invece, è subentrato a gara in corso. In particolare, ha preso il posto di Coman al 79'. Esattamente dieci minuti prima la mezzala sinistra rossonera (pupillo di Allegri) aveva raddoppiato per i transalpini con un bel gol di testa, prima di essere sostituito da Camavinga. Di seguito, riportiamo il video della rete dell'ex centrocampista del Marsiglia.

Su un bel cross di Mbappe dalla sinistra Rabiot si è fatto trovare pronto a centro area e ha schiacciato in porta con un bel colpo di testa.

