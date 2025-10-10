Francia-Azerbaigian, gara valida per il girone D di qualificazione ai prossimi Mondiali, si è chiusa sul 3-0 in favore dei padroni di casa. Gli uomini del CT Didier Deschamps - come prevedibile - hanno avuto vita abbastanza facile contro gli azeri. Sono stati in campo anche tre giocatori del Milan. Come preannunciato, Mike Maignan e Adrien Rabiot hanno disputato il match dal primo minuto. Christopher Nkunku, invece, è subentrato a gara in corso. In particolare, ha preso il posto di Coman al 79'. Esattamente dieci minuti prima la mezzala sinistra rossonera (pupillo di Allegri) aveva raddoppiato per i transalpini con un bel gol di testa, prima di essere sostituito da Camavinga. Di seguito, riportiamo il video della rete dell'ex centrocampista del Marsiglia.