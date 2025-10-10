Le sue parole: "Io sono arrabbiato con lui anche se non lo conosco. Perché per me ha un potenziale enorme anche se adesso ha 26 anni. Per me poteva essere uno degli esterni più forti. Secondo me non ha voluto completare il suo percorso. Fermo restando che potrebbe fare la punta mettendo sempre in evidenza che lui è un contropiedista. Anche in fascia, quando parte, deve avere almeno i 15/20 metri di spazio alle spalle dell'avversario. Doveva migliorarsi nello stretto, deve cercare la giocata quando è raddoppiato, deve cercare di essere più associativo. Invece le giocate più belle le faceva quando Theo Hernandez partiva. Ma non gli ho visto fare giocate alla Kvara, alla Robben o alla Ribery, quei giocatori che sono dribblomani ma che sanno anche giocare, sanno duettare, venire dentro. È un contropiedista".