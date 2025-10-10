Pianeta Milan
D’Agostino su Leao: “Sono arrabbiato con lui anche se non lo conosco”

Gaetano D'Agostino a 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio', ha analizzato le potenzialità di Rafael Leao nel Milan di Massimiliano Allegri
Rafael Leao è al centro delle critiche per la sua brutta prestazione in Juventus-Milan. I due gol sbagliati e soprattutto l'atteggiamento svogliato e poco applicato che ha mostrato in campo, sulla scorta di quanto aveva fatto vedere dal suo ingresso in campo in Milan-Napoli, hanno acceso molti allarmi tra giornalisti e opinionisti. Gaetano D'Agostino, l'ex calciatore dell'Udinese è intervenuto sul tema nel corso di 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Milan, Leao può fare la punta? Il pensiero di D'Agostino

Le sue parole: "Io sono arrabbiato con lui anche se non lo conosco. Perché per me ha un potenziale enorme anche se adesso ha 26 anni. Per me poteva essere uno degli esterni più forti. Secondo me non ha voluto completare il suo percorso. Fermo restando che potrebbe fare la punta mettendo sempre in evidenza che lui è un contropiedista. Anche in fascia, quando parte, deve avere almeno i 15/20 metri di spazio alle spalle dell'avversario. Doveva migliorarsi nello stretto, deve cercare la giocata quando è raddoppiato, deve cercare di essere più associativo. Invece le giocate più belle le faceva quando Theo Hernandez partiva. Ma non gli ho visto fare giocate alla Kvara, alla Robben o alla Ribery, quei giocatori che sono dribblomani ma che sanno anche giocare, sanno duettare, venire dentro. È un contropiedista".

