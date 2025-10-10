La sosta nazionali da sempre porta con sé molte voci di calciomercato. In questo periodo il Milan non è affatto esente da tali rumours. Il calciomercato rossonero, in particolare, ruota attorno a tre ruoli principali. Il primo è il tema dell'attaccante. Da tanto tempo, i rossoneri non fanno un investimento pesante e molto oneroso su un centravanti. Il nostro Stefano Bressi - tramite un video su YouTube - ci svela un clamoroso retroscena riguardante Victor Osimhen, che era stato cercato dal Milan ne 2024 quando era sotto contratto con il Napoli. Lo ha riportato anche Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato. Passando al secondo ruolo principale, occorre citare la difesa. Si tratta sicuramente del reparto più debole a livello di individualità presenti nella rosa di Massimiliano Allegri. È molto probabile che la dirigenza si rechi sul mercato a gennaio per rinforzare il pacchetto arretrato. Un nome in particolar sta scalando le gerarchie. Infine, bisogna parlare della porta. Maignan andrà in scadenza di contratto a giungo del 2026. Sono vere le voci riguardanti l'interessamento della Juventus per lui? Vediamo qual è la situazione.