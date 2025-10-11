Le parole di D'Agostino: "Nel 3-5-2 di Allegri, che non è un allenatore che va uomo contro uomo, che pressa avanti, ma che accetta anche di difendere negli ultimi 50 metri, se Leao è servito in un certo modo a campo aperto può diventare devastante. Se invece tu crei il 3-5-2 alla Chivu o alla Inzaghi per me non può fare la punta perché non sa stare spalle alla porta. Lui può partire centrale per attaccare questi spazi con la classica mezza luna. Se ha campo diventi devastante. Altrimenti, se deve giocare di reparto, è un giocatore che fa fatica".
