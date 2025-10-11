Intorno all'ambiente rossonero, da alcuni giorni si sente porre da più parti una domanda: Leao può fare il centravanti? Nel 3-5-2 di Allegri - che sembra funzionare così bene, almeno a giudicare da questo inizio di stagione - il ruolo per Rafa sembra quello di prima punta. Proprio in quella posizione lo ha schierato l'allenatore durante tutto il precampionato e anche in Milan-Bari di Coppa Italia, prima che si facesse male e saltasse più di un mese di campionato. Tuttavia, al rientro dall'infortunio, gli ingressi in campo contro Napoli e Juventus hanno gettato qualche ombra sulla possibilità di impiegarlo in quel ruolo. Si è espresso in merito Gaetano D'Agostino. L'ex calciatore ha parlato a 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio'.