Gaetano D'Agostino a 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio', ha parlato dell'inserimento di Rafael Leao come centravanti nel 3-5-2 di Massimiliano Allegri
Intorno all'ambiente rossonero, da alcuni giorni si sente porre da più parti una domanda: Leao può fare il centravanti? Nel 3-5-2 di Allegri - che sembra funzionare così bene, almeno a giudicare da questo inizio di stagione - il ruolo per Rafa sembra quello di prima punta. Proprio in quella posizione lo ha schierato l'allenatore durante tutto il precampionato e anche in Milan-Bari di Coppa Italia, prima che si facesse male e saltasse più di un mese di campionato. Tuttavia, al rientro dall'infortunio, gli ingressi in campo contro Napoli e Juventus hanno gettato qualche ombra sulla possibilità di impiegarlo in quel ruolo. Si è espresso in merito Gaetano D'Agostino. L'ex calciatore ha parlato a 'Le Foot Toujours', programma di 'Cronache di Spogliatoio'.

Leao centravanti? Nel 3-5-2 di Allegri sì

Le parole di D'Agostino: "Nel 3-5-2 di Allegri, che non è un allenatore che va uomo contro uomo, che pressa avanti, ma che accetta anche di difendere negli ultimi 50 metri, se Leao è servito in un certo modo a campo aperto può diventare devastante. Se invece tu crei il 3-5-2 alla Chivu o alla Inzaghi per me non può fare la punta perché non sa stare spalle alla porta. Lui può partire centrale per attaccare questi spazi con la classica mezza luna. Se ha campo diventi devastante. Altrimenti, se deve giocare di reparto, è un giocatore che fa fatica".

