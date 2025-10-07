Pianeta Milan
In questa sosta per le nazionali si incontreranno in amichevole Stati Uniti ed Ecuador. Sarà dunque sfida tra due giocatori del Milan: Pulisic ed Estupinan
Pervis Estupinan ha saltato Juventus-Milan a causa dell'espulsione rimediata la settimana precedente in Milan-Napoli. Al rientro dalla sosta nazionali, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare sulla corsia di sinistra, dove ha collezionato prestazioni in crescendo sin dal suo arrivo in rossonero. Contro i bianconeri lo ha sostituito Davide Bartesaghi, il quale non ha sfigurato affatto all'interno della sua prima partita di Serie A giocata per 90 minuti. Ora il terzino ecuadoriano si è unito alla sua nazionale in vista di due impegni amichevoli. Il primo di questi sarà contro un altro giocatore rossonero, Christian Pulisic. I due si affronteranno sabato 11 ottobre alle ore 2:30 italiane ad Austin negli Stati Uniti.

Estupinan e Pulisic sono due dei quindici giocatori del Milan ad essere impegnati con la propria selezione. A Milanello rimarranno dunque pochissimi giocatori della prima squadra. L'allenatore Massimiliano Allegri, con ogni probabilità, chiamerà molti giocatori del Milan Futuro di Massimo Oddo ad allenarsi con 'i grandi'.

