Pervis Estupinan ha saltato Juventus-Milan a causa dell'espulsione rimediata la settimana precedente in Milan-Napoli. Al rientro dalla sosta nazionali, è pronto a riprendersi il suo posto da titolare sulla corsia di sinistra, dove ha collezionato prestazioni in crescendo sin dal suo arrivo in rossonero. Contro i bianconeri lo ha sostituito Davide Bartesaghi, il quale non ha sfigurato affatto all'interno della sua prima partita di Serie A giocata per 90 minuti. Ora il terzino ecuadoriano si è unito alla sua nazionale in vista di due impegni amichevoli. Il primo di questi sarà contro un altro giocatore rossonero, Christian Pulisic. I due si affronteranno sabato 11 ottobre alle ore 2:30 italiane ad Austin negli Stati Uniti.