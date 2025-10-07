È tempo di sosta per le nazionali. Quindici giocatori del Milan sono impegnati con le rispettive selezioni: ecco tutti i loro impegni

È attualmente in corso la sosta per le nazionali, la seconda di questa stagione 2025/26. La Serie A riprenderà il weekend del 18 e 19 ottobre. Il Milan, in particolare, affronterà la Fiorentina a San Siro domenica 19 alle ore 20:45. Mentre a Milanello sono rimasti davvero in pochi ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri, la maggior parte dei giocatori ha risposto alla convocazione della propria nazionale. Sono ben quindici i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Quasi tutti, giocheranno gare importanti valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Solo alcuni, invece, disputeranno partite amichevoli. Ecco il calendario completo dei loro impegni.