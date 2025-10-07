È attualmente in corso la sosta per le nazionali, la seconda di questa stagione 2025/26. La Serie A riprenderà il weekend del 18 e 19 ottobre. Il Milan, in particolare, affronterà la Fiorentina a San Siro domenica 19 alle ore 20:45. Mentre a Milanello sono rimasti davvero in pochi ad allenarsi agli ordini di Massimiliano Allegri, la maggior parte dei giocatori ha risposto alla convocazione della propria nazionale. Sono ben quindici i giocatori rossoneri impegnati con le rispettive selezioni. Quasi tutti, giocheranno gare importanti valide per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Solo alcuni, invece, disputeranno partite amichevoli. Ecco il calendario completo dei loro impegni.
ULTIME MILAN NEWS
Sosta nazionali, gli impegni dei giocatori del Milan con le rispettive selezioni
Sosta nazionali, gli impegni dei giocatori del Milan—
Mike Maignan, Christopher Nkunku e Adrien Rabiot (Francia)
Francia-Azerbaigian: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Parigi - Qualificazioni Mondiali 2026.
Islanda-Francia: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Reykjavik - Qualificazioni Mondiali 2026.
Strahinja Pavlović (Serbia)
Serbia-Albania: sabato 11 ottobre alle 20.45, Leskovac - Qualificazioni Mondiali 2026.
Andorra-Serbia: martedì 14 ottobre alle 20.45, Andorra - Qualificazioni Mondiali 2026.
Ruben Loftus-Cheek (Inghilterra)
Inghilterra-Galles: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Londra - Amichevole.
Lettonia-Inghilterra: martedì 14 ottobre alle 20.45, Riga - Qualificazioni Mondiali 2026.
Alexis Saelemaekers e Koni de Winter (Belgio)
Belgio-Macedonia del Nord: venerdì 10 ottobre alle 20.45, Gand - Qualificazioni Mondiali 2026.
Galles-Belgio: lunedì 13 ottobre alle 20.45, Cardiff - Qualificazioni Mondiali 2026.
Matteo Gabbia (Italia)
Estonia-Italia: sabato 11 ottobre alle 20.45, Tallinn - Qualificazioni Mondiali 2026.
Italia-Israele: martedì 14 ottobre alle 20.45, Udine - Qualificazioni Mondiali 2026.
Luka Modrić (Croazia)
Repubblica Ceca-Croazia: giovedì 9 ottobre alle 20.45, Praga - Qualificazioni Mondiali 2026.
Croazia-Gibilterra: domenica 12 ottobre alle 20.45, Varaždin - Qualificazioni Mondiali 2026.
Rafael Leão (Portogallo)
Portogallo-Irlanda: sabato 11 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026.
Portogallo-Ungheria: martedì 14 ottobre alle 20.45, Lisbona - Qualificazioni Mondiali 2026.
Santiago Gimenez (Messico)
Messico-Colombia: domenica 12 ottobre alle 3.00, Arlington (USA) - Amichevole.
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole.
Pervis Estupiñan (Ecuador)
Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole.
Messico-Ecuador: mercoledì 15 ottobre alle 0.00, Guadalajara - Amichevole.
Christian Pulisic (Stati Uniti)
Stati Uniti-Ecuador: sabato 11 ottobre alle 2.30, Austin - Amichevole.
Stati Uniti-Australia: mercoledì 15 ottobre alle 3.00, Commerce City - Amichevole.
Davide Bartesaghi (Italia Under 21)
Italia-Svezia: venerdì 10 ottobre alle 18.15, Cesena - Qualificazioni Europeo U21 2027.
Italia-Armenia: martedì 14 ottobre alle 18.15, Cremona - Qualificazioni Europeo U21 2027.
Zachary Athekame (Svizzera Under 21)
Svizzera-Islanda: venerdì 10 ottobre alle 18.30, Lucerna - Qualificazioni Europeo U21 2027.
Isole Faroe-Svizzera: martedì 14 ottobre alle 19.00, Tórshavn - Qualificazioni Europeo U21 2027.
© RIPRODUZIONE RISERVATA