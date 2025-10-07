Il nostro Stefano Bressi all'interno di un video sul canale YouTube di Pianeta Milan ha parlato di Sandro Tonali e di Milan-Como a Perth

Secondo quanto riportato da 'goal.com', ieri è andato in scena un incontro tra Sandro Tonali e il suo agente a Milano. Il centrocampista ex Milan - da tre stagioni in forza al Newcastle, di cui è un punto fermo ormai imprescindibile - si trova in Italia poiché ha risposto alla convocazione del CT Gattuso per la pausa nazionali in corso. L'Italia deve affrontare due impegni cruciali in vista della qualificazioni ai Mondiali della prossima estate. Gli azzurri sono attesi dagli incontri con Estonia e Israele.