Tonali, incontro con l'agente a Milano! I dettagli che non sapete sul Milan a Perth

TONALI, INCONTRO CON L’AGENTE A MILANO. I DETTAGLI CHE NON SAPETE SUL MILAN A PERTH
Il nostro Stefano Bressi all'interno di un video sul canale YouTube di Pianeta Milan ha parlato di Sandro Tonali e di Milan-Como a Perth
Secondo quanto riportato da 'goal.com', ieri è andato in scena un incontro tra Sandro Tonali e il suo agente a Milano. Il centrocampista ex Milan - da tre stagioni in forza al Newcastle, di cui è un punto fermo ormai imprescindibile - si trova in Italia poiché ha risposto alla convocazione del CT Gattuso per la pausa nazionali in corso. L'Italia deve affrontare due impegni cruciali in vista della qualificazioni ai Mondiali della prossima estate. Gli azzurri sono attesi dagli incontri con Estonia e Israele.

L'altro grande tema di giornata riguarda Milan-Como. Manca poco - solo il via libera definitivo della FIFA - perché questa gara di Serie A si possa disputare all'estero, fuori dai confini nazionali. In particolare, si giocherà in Australia, a Perth, dove il Milan ha già disputato due amichevoli in tempi recenti.

Tonali incontra l'agente. E Milan-Como?

Di entrambi questi temi ha discusso all'interno di un video sul canale YouTube di 'Pianeta Milan' il nostro inviato Stefano Bressi. Su Milan-Como, in particolare, ha svelato alcuni dettagli circa i motivi principali della scelta di disputare la gara in Australia.

Perché Milan-Como a Perth? I principali motivi che hanno condotto alla scelta
Leao come Ronaldinho sotto la gestione di Allegri? Pastore: “A mali estremi …”

