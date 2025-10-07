Pastore: “Leao non riconosce più il Milan in cui è stato per 5 anni”

Le parole del giornalista: "Leao non riconosce più il Milan in cui è stato per cinque anni, un Milan che prendeva come una buona notizia un pareggio a Torino. Il Milan, invece, è tornato arrabbiato a Milano perché è più forte della Juve, è più fresco della Juve e ha avuto più occasioni per vincere. La mentalità vincente di Allegri, Modric, Rabiot e di altri giocatori cresciuti in questo clima (Fofana, Saelemaekers, Gabbia, Pavlovic). Leao non riesce a fare propria questa mentalità. Non so se perché sia appena rientrato dall’infortunio o perché non può più migliorare. E migliorare non significa solo migliorare nel tiro in porta ma nell’approccio alla partita".