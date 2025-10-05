Rabbia o emozione: “Emozione prima della partita sì, ma naturalmente sono arrabbiato perché dovevamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni da gol, ci è mancato qualcosa. Dobbiamo fare di più, crescere come squadra. Sono due punti persi, potevamo fare molto di più come squadra. Poi è solo l’inizio del campionato, ma vincere qua sarebbe stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene. L’importante è non aver preso gol, siamo stati solidi. Vedremo la prossima partita ma abbiamo rimpianti stasera”.