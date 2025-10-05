Pianeta Milan
JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Rabiot: “Partita emozionante, ma sono arrabbiato. Dovevamo vincerla”

Juventus-Milan, Rabiot: “Partita emozionante, ma sono arrabbiato. Dovevamo vincerla” - immagine 1
Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Adrien Rabiot, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulle emozioni di stasera: “È stata una partita emozionante. Ho tanti compagni che conosco alla Juventus, tutto lo stadio, tutto lo staff, anche mister Tudor… Sono davvero contento di essere venuto qua. Avrei voluto vincere ma è così, continuiamo col percorso”.

LEGGI ANCHE

Rabbia o emozione: “Emozione prima della partita sì, ma naturalmente sono arrabbiato perché dovevamo vincerla. Abbiamo avuto occasioni da gol, ci è mancato qualcosa. Dobbiamo fare di più, crescere come squadra. Sono due punti persi, potevamo fare molto di più come squadra. Poi è solo l’inizio del campionato, ma vincere qua sarebbe stato importante. Dobbiamo continuare a lavorare perché stiamo facendo bene. L’importante è non aver preso gol, siamo stati solidi. Vedremo la prossima partita ma abbiamo rimpianti stasera”.

Dove dovevano dare di più: “Avremmo dovuto usare di più la profondità e non l’abbiamo fatto bene. Per il resto davanti alla porta ovviamente dobbiamo fare meglio, ultimo passaggio, tiri… Potevamo dare qualcosa in più, ma da parte di tutti. Anche sulle seconde palle, a livello di aggressività. Eravamo fuori casa, contro una squadra forte, quindi il punto è positivo. Ma penso che potevamo fare di più e vincere stasera”.

