JUVENTUS-MILAN

Juventus-Milan, Tudor: “Una partita difficile come ci aspettavamo”

Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026
Igor Tudor, allenatore bianconero, ha parlato a 'DAZN' dopo Juventus-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta all'Allianz Stadium di Torino. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla prestazione della squadra: "Una partita come la aspettavamo, difficile, contro una squadra forte. Un punto, lo prendiamo. Volevamo vincere, tutto sommato il pareggio è giusto".

Su Yildiz largo a sinistra: "Volevamo anche un po' scambiare lui e Cambiaso per lasciarlo nell'uno contro uno con Saelemaekers. Poi spesso lui si trova da solo la soluzione. Nel primo tempo abbiamo fatto buone cose in quella zona di campo".

Yildiz era stanco? "Sì, l'ho visto stanco. Lui come Conceicao e David. Sono stanchi con tutte queste partite. Abbiamo creato qualcosa sui cross, poi con qualche palla rubata".

Sulle due punte provate nel finale: "Io ci penso alle due punte. Devo trovare qualcosa che va bene per loro e va bene anche per me. L'allenatore deve adattarsi ai giocatori. Poi si può provare a partita in corso. A gara in corso è più facile farli giocare così con il 3-5-2".

Su Bremer: "Speravamo di recuperare Bremer. Ha provato due allenamenti e aveva ancora un po' di fastidio. Viene da un anno fuori, non si poteva farlo giocare perché sentiva dolori. Secondo me sarà a posto dopo la sosta".

Su questo primo mese e mezzo: "Con due gol in più avremmo avuto due vittorie in più e allora era perfetto. Così un po' di meno. Io devo concentrarmi sul campo, sullo stare vicino ai ragazzi. Però va bene così. Staremo sul pezzo sempre".

