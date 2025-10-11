Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan rassegna stampa Milan, quanti giocatori via a parametro zero negli ultimi anni! Maignan il prossimo?

RASSEGNA STAMPA

Milan, quanti giocatori via a parametro zero negli ultimi anni! Maignan il prossimo?

Milan, quanti giocatori via a parametro zero negli ultimi anni! Maignan il prossimo?
Mike Maignan potrebbe andare via dal Milan a parametro zero il prossimo giugno. Sarebbe solo l'ultimo di una lunga serie negli ultimi anni. 'La Gazzetta dello Sport' riferisce chi siano tutti gli altri
Redazione PM

Ripensando all'ultima partita di campionato (Juventus-Milan) ai tifosi rossoneri verranno in mente alcune immagini: l'errore di Pulisic dal dischetto, gli errori di Leao davanti alla porta, ma anche una prodezza da parte di un giocatore del Milan. Si tratta della super parata di Maignan su Gatti, che aveva colpito a botta sicura da distanza ravvicinata. Tra alti e bassi, il portiere francese - e ora capitano della squadra - ha abituato a interventi decisivi del genere. Purtroppo, però, i tifosi del Milan potrebbero godere ancora per poco di queste parate. Il contratto di Maignan, infatti, scadrà il prossimo giugno e per ora non ci sono segnali confortanti in merito a un suo possibile rinnovo. Se dovesse andare via a parametro zero, sarebbe l'ultimo di molti altri casi analoghi dalle parti di via Aldo Rossi. 'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto di questa situazione.

Milan, i giocatori partiti a parametro zero

—  

Sulla rosea si legge: "Gli ultimi casi, da Calabria a Florenzi, hanno fatto meno male. Così come, nell’estate precedente, l’addio a zero di Olivier Giroud, centravanti sensazionale, ma già allora sulla soglia dei 38 anni. C’è stato un momento, però, in cui gli svincolati in casa Milan erano un vero e proprio caso, sia tecnico che economico". Riepiloghiamo dunque la lista degli svincolati che hanno lasciato il Milan a zero. In particolare, si citeranno quattro casi, tre dei quali sono i più noti e anche i più dolorosi.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Camarda riferimento offensivo. Bartesaghi muro difensivo: che esordio con l'Italia Under 21>>>

In ordine cronologico i primi due sono quelli relativi a Donnarumma e Calhanoglu. Entrambi i giocatori andarono via al termine della stagione 2020/21, terminata con il ritorno alla qualificazione in Champions League della squadra. I due titolari di quel Milan stavano trattando il rinnovo di contratto con il club. La fine di quelle trattative fu molto diversa ma l'esito fu uguale. I rossoneri, infatti, piazzarono a sorpresa il colpo Maignan dal Lille. A quel punto, Donnarumma interruppe le trattative per il rinnovo e, dopo l'Europeo vinto da MVP del torneo, firmò per il PSG. Da Calhanoglu, invece, la società si aspettava una risposta affermativa alla proposta di rinnovo. Durante l'estate, però, arrivò l'Inter a offrirgli qualcosa di più e lui accettò di cambiare sponda del Naviglio. L'anno dopo toccò a Romagnoli, il quale aveva perso il posto da titolare facendo però in tempo a vincere lo Scudetto da capitano. L'ultimo caso, più doloroso, fu quello di Kessié. L’ivoriano accettò la corte del Barcellona, lasciando un vuoto in mediana che il Milan ha colmato probabilmente solo quest'anno. Maignan sarà il prossimo?

Leggi anche
Modric instancabile: con il Milan minuti importanti. E le statistiche parlano per lui
San Siro, il Tar respinge la richiesta di sospensiva sulla delibera di vendita

© RIPRODUZIONE RISERVATA