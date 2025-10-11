In ordine cronologico i primi due sono quelli relativi a Donnarumma e Calhanoglu. Entrambi i giocatori andarono via al termine della stagione 2020/21, terminata con il ritorno alla qualificazione in Champions League della squadra. I due titolari di quel Milan stavano trattando il rinnovo di contratto con il club. La fine di quelle trattative fu molto diversa ma l'esito fu uguale. I rossoneri, infatti, piazzarono a sorpresa il colpo Maignan dal Lille. A quel punto, Donnarumma interruppe le trattative per il rinnovo e, dopo l'Europeo vinto da MVP del torneo, firmò per il PSG. Da Calhanoglu, invece, la società si aspettava una risposta affermativa alla proposta di rinnovo. Durante l'estate, però, arrivò l'Inter a offrirgli qualcosa di più e lui accettò di cambiare sponda del Naviglio. L'anno dopo toccò a Romagnoli, il quale aveva perso il posto da titolare facendo però in tempo a vincere lo Scudetto da capitano. L'ultimo caso, più doloroso, fu quello di Kessié. L’ivoriano accettò la corte del Barcellona, lasciando un vuoto in mediana che il Milan ha colmato probabilmente solo quest'anno. Maignan sarà il prossimo?