Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan si starebbe limitando a osservare la situazione di Maignan . Al momento il possibile rinnovo del francese (in scadenza a giugno 2026) sembrerebbe essere rinviato a data da destinarsi. Secondo la rosea le prestazioni della squadra e il fattore Massimiliano Allegri potrebbero convincere e diventare sempre più centrale per fare restare Maignan al Milan. Al momento il quadro della situazione sarebbe molto chiaro.

Milan, rinnovo Maignan

"Maignan, gli agenti e il club non si sono dati appuntamento per discutere del possibile prolungamento di contratto", scrive così 'La Gazzetta dello Sport'. Nel passato recente, si legge, il francese avrebbe chiesto un ricco aumento, con il Milan non disposto a darlo vista l'età di Maignan e le prestazione che non erano al top. Nonostante il rendimento in aumento, si legge, fuori dal campo non sarebbe successo nulla di nulla.