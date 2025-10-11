Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Maignan, nessun appuntamento con il Milan per il rinnovo: che impatto avrebbe perderlo a zero?

CALCIOMERCATO MILAN

Maignan, nessun appuntamento con il Milan per il rinnovo: che impatto avrebbe perderlo a zero?

Maignan, nessun appuntamento con il Milan per il rinnovo: che impatto avrebbe perderlo a zero?
Nessuna buona notizia per il possibile rinnovo di contratto di Mike Maignan con il Milan. Che impatto economico avrebbe la partenza a zero?
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' il Milan si starebbe limitando a osservare la situazione di Maignan. Al momento il possibile rinnovo del francese (in scadenza a giugno 2026) sembrerebbe essere rinviato a data da destinarsi. Secondo la rosea le prestazioni della squadra e il fattore Massimiliano Allegri potrebbero convincere e diventare sempre più centrale per fare restare Maignan al Milan. Al momento il quadro della situazione sarebbe molto chiaro.

Milan, rinnovo Maignan

—  

"Maignan, gli agenti e il club non si sono dati appuntamento per discutere del possibile prolungamento di contratto", scrive così 'La Gazzetta dello Sport'. Nel passato recente, si legge, il francese avrebbe chiesto un ricco aumento, con il Milan non disposto a darlo vista l'età di Maignan e le prestazione che non erano al top.  Nonostante il rendimento in aumento, si legge, fuori dal campo non sarebbe successo nulla di nulla.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, la rivelazione: "Rinnovo in stallo". Tare fiuta l'occasione in attacco?>>>

Nessuna tensione tra il Milan e Maignan, anzi. Ma le strade potrebbero separarsi a fine stagione con serenità. In Italia ci sarebbe la Juventus, all'estero Chelsea e Bayern Monaco. Secondo la rosea perdere il francese a zero non sarebbe un dramma economico per il Milan: la spesa per Maignan dell’estate 2021, tredici milioni, sarebbe stata nel frattempo ammortizzata.

Leggi anche
Calciomercato Milan, la rivelazione: “Rinnovo in stallo”. Tare fiuta...
Calciomercato, Moretto: “Maignan non è stato discusso internamente alla Juventus”

© RIPRODUZIONE RISERVATA