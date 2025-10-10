Il destino di Mike Maignan sembra già scritto. Il portiere francese del Milan - nonché capitano della squadra - andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ad ora, come ha riportato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative tra il club rossonero e il suo entourage per un possibile rinnovo sono ferme. Dunque, nonostante sia considerato al centro del progetto da Massimiliano Allegri, a partire da gennaio sarà libero di accordarsi con una qualsiasi altra squadra dove si accaserà a fine giugno. Ci sono possibilità per un dietrofront? Per Simone Braglia, il quale ha espresso la sua opinione durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio', no.