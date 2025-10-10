Pianeta Milan
Braglia: “Credo che Maignan abbia già deciso. Uno come lui non si può sostituire”

Simone Braglia durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio' ha parlato della situazione delicata riguardante Mike Maignan al Milan. Il portiere è in scadenza di contratto
Il destino di Mike Maignan sembra già scritto. Il portiere francese del Milan - nonché capitano della squadra - andrà in scadenza di contratto il prossimo giugno. Ad ora, come ha riportato l'esperto di calciomercato Matteo Moretto, le trattative tra il club rossonero e il suo entourage per un possibile rinnovo sono ferme. Dunque, nonostante sia considerato al centro del progetto da Massimiliano Allegri, a partire da gennaio sarà libero di accordarsi con una qualsiasi altra squadra dove si accaserà a fine giugno. Ci sono possibilità per un dietrofront? Per Simone Braglia, il quale ha espresso la sua opinione durante 'Maracanà' sulle frequenze di 'TMW Radio', no.

La situazione di Maignan al Milan, il commento di Braglia

Le parole di Braglia: "I passaggi a vuoto ci stanno per un portiere, non si discute come valore. Io, prima di privarmi di lui, ci penserei due volte. Ma credo che Maignan abbia già deciso. Uno come Maignan non si può sostituire".

