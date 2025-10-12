Calciomercato del Milan, a gennaio il club potrebbe essere molto attivo. E' ancora presto per capire in che condizioni arriverà la squadra di Massimiliano Allegri, ma è possibile che il Diavolo tanti di chiudere qualche colpo per cercare di arrivare al meglio a fine stagione con l'obiettivo di fare meglio possibile. In estate il lavoro è stato decisamente importante, ma non è stato del tutto perfetto. La squadra, infatti, potrebbe avere qualche buco in due reparti specifici. Ecco l'analisi e le possibili occasioni. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA