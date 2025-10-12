Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mancini sulla Nazionale: “E’ tutto quello che gli allenatori sognano di fare. Ho sperato di…”

INTERVISTE

Mancini sulla Nazionale: “E’ tutto quello che gli allenatori sognano di fare. Ho sperato di…”

Mancini sulla Nazionale: “E’ tutto quello che gli allenatori sognano di fare. Ho sperato di…” - immagine 1
L'ex CT della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, torna a parlare: dalla Nazionale Italiana al suo addio all’Inter
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'ex allenatore della Nazionale Italiana, Roberto Mancini, torna a parlare. Intervenuto dal palco del “Festival dello Sport” di Trento, l'ex giocatore della Sampdoria ha toccato diversi temi: dalla Nazionale al suo addio all’Inter, per finire proprio sulla carriera da CT. Ecco, di seguito, le sue parole:

Mancini e le parole sulla Nazionale

—  

 Sulla Nazionale: “La Nazionale è quello che tutti gli allenatori sognano di fare. È stata l’esperienza più bella, più importante. All’Europeo siamo riusciti a fare qualcosa di impossibile, di impensabile. Ci sentivamo invincibili? Sì, perché poi subentra qualcosa di importante. Perdemmo il record a San Siro contro la Spagna perché Bonucci si fece espellere. Quando inizi a fare bene e continui, subentra qualcosa di diverso”.

LEGGI ANCHE

Sulla speranza di ritornare in Italia:Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile. Questa Nazionale sta migliorando, i giocatori stanno facendo esperienza. È una buona Nazionale. Sono felice per Gattuso: mi sta simpatico ed è nel posto più bello per fare l’allenatore. Ai Mondiali ci andiamo

Su Retegui: “Ho visto delle partite di Retegui e mi è saltato all’occhio. In area di rigore aveva intuizioni, aveva movimenti da attaccante vero. Abbiamo iniziato a seguirlo con un po’ più di attenzione, abbiamo parlato e abbiamo deciso di convocarlo.

Su Kean: "Kean? Aveva qualità già molti anni fa. Per me era un grande attaccante esterno, poi adesso può fare anche il centravanti”.

LEGGI ANCHE: L'infortunio di Saelemaekers può essere un macigno per il Milan: Athekame incognita. E il mercato ...>>>

Sul suo futuro: “Ho voglia di tornare in panchina. “Ci sono delle situazioni in essere, anche se subentrare in corsa significa che la squadra ha dei problemi. Però l'ho già fatto, non sarebbe un problema. Un ritorno alla Sampdoria? Finirò la carriera alla Samp. Fa dispiacere vederla in questa situazione".

Leggi anche
Costacurta: “Baresi e Maldini più forti di me. Leao diventerà devastante se …”
Pellegatti: “Cedere Maignan, quando sono bravi li mandiamo via? Torriani sarebbe...

© RIPRODUZIONE RISERVATA