Sulla speranza di ritornare in Italia: “Ho sperato di poter tornare in Nazionale per il post Spalletti, ma sapevo che era impossibile. Questa Nazionale sta migliorando, i giocatori stanno facendo esperienza. È una buona Nazionale. Sono felice per Gattuso: mi sta simpatico ed è nel posto più bello per fare l’allenatore. Ai Mondiali ci andiamo”

Su Retegui: “Ho visto delle partite di Retegui e mi è saltato all’occhio. In area di rigore aveva intuizioni, aveva movimenti da attaccante vero. Abbiamo iniziato a seguirlo con un po’ più di attenzione, abbiamo parlato e abbiamo deciso di convocarlo.

Su Kean: "Kean? Aveva qualità già molti anni fa. Per me era un grande attaccante esterno, poi adesso può fare anche il centravanti”.

Sul suo futuro: “Ho voglia di tornare in panchina. “Ci sono delle situazioni in essere, anche se subentrare in corsa significa che la squadra ha dei problemi. Però l'ho già fatto, non sarebbe un problema. Un ritorno alla Sampdoria? Finirò la carriera alla Samp. Fa dispiacere vederla in questa situazione".