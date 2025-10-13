Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché

ULTIME MILAN NEWS

Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché

Nkunku poco spazio (per ora) al Milan. I numeri però sono molto positivi: ecco perché
Milan, Nkunku ha giocato poco in questo inizio di stagione per i rossoneri. Nonostante questo i numeri sono positivi. Ecco perché nella nostra analisi
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Milan, Nkunku è stato il colpo in attacco del mercato estivo rossonero. Arrivato negli ultimi dal Chelsea, il francese non ha ancora trovato continuità e spazio importante con la squadra di Allegri. Nonostante questo, la Francia lo ha convocato per le partite di qualificazione ai mondiali. Un bel riconoscimento per l'ex attaccante del Lipsia. Proprio in questo momento di pausa per i rossoneri, è interessante analizzare il primo impatto di Nkunku con il mondo Milan.

Milan, quanto spazio futuro per Nkunku?

—  

Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato i numeri stagionali (fino a questo momento) di Nkunku con la maglia del Milan. In nostro aiuto 'Opta' e 'Sofascore'.

LEGGI ANCHE

4 partite giocate in stagione per Nkunku con un bel gol in mezza rovesciata in Coppa Italia contro il Lecce. La media dei minuti in campo è bassa: siamo solo a 29. I tiri ogni 90 minuti sono 3, così come è un passaggio e mezzo chiave a partita. Bene per quanto riguarda i passaggi precisi riusciti (quasi il 90%). Tanti i tocchi di media (52) così come sono tanti i tocchi in area avversaria di media (più di 6). Quasi 4 duelli vinti di media.

LEGGI ANCHE: Camarda pezzo importante del futuro del Milan: ecco la convinzione della società>>>

Davvero interessanti i numeri del francese. E' chiaro come abbia giocato ancora molto, molto poco visto che Allegri ha lavorato a Milanello sulla sua condizione fisica, ma le statistiche ogni 90 minuti sono molto importanti. Fanno impressione molto positiva i tocchi e i tocchi in area avversaria di media, segno di un giocatore molto coinvolto dalla manovra quando è in campo e di un attaccante a cui piace giocare in avanti. Dalla heatmap si può vedere come la posizione preferita è stata il centrosinistra. Da capire quanto spazio avrà nel resto della stagione: l'investimento ricordiamo è stato molto alto da parte del Milan (si sfonda i 40 milioni di euro con i bonus) e dovrà essere ripagato dal campo con gol, assist e ottime prestazioni. Nonostante i pochi minuti in campo e le poche occasioni, questi dati sono molto positivi. Sicuramente Nkunku e Allegri devono partire da qui.

Leggi anche
Tomasson pesantemente criticato: “Danese bas**rdo!”. Ecco il motivo
Milan in ansia: da Saelemaekers a Leao, tutti gli infortunati rossoneri

© RIPRODUZIONE RISERVATA