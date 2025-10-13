4 partite giocate in stagione per Nkunku con un bel gol in mezza rovesciata in Coppa Italia contro il Lecce. La media dei minuti in campo è bassa: siamo solo a 29. I tiri ogni 90 minuti sono 3, così come è un passaggio e mezzo chiave a partita. Bene per quanto riguarda i passaggi precisi riusciti (quasi il 90%). Tanti i tocchi di media (52) così come sono tanti i tocchi in area avversaria di media (più di 6). Quasi 4 duelli vinti di media.

Davvero interessanti i numeri del francese. E' chiaro come abbia giocato ancora molto, molto poco visto che Allegri ha lavorato a Milanello sulla sua condizione fisica, ma le statistiche ogni 90 minuti sono molto importanti. Fanno impressione molto positiva i tocchi e i tocchi in area avversaria di media, segno di un giocatore molto coinvolto dalla manovra quando è in campo e di un attaccante a cui piace giocare in avanti. Dalla heatmap si può vedere come la posizione preferita è stata il centrosinistra. Da capire quanto spazio avrà nel resto della stagione: l'investimento ricordiamo è stato molto alto da parte del Milan (si sfonda i 40 milioni di euro con i bonus) e dovrà essere ripagato dal campo con gol, assist e ottime prestazioni. Nonostante i pochi minuti in campo e le poche occasioni, questi dati sono molto positivi. Sicuramente Nkunku e Allegri devono partire da qui.