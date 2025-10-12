Pianeta Milan
INTERVISTE

Maresca su Nkunku: “E’ forte. Con Palmer per lui sarebbe stato difficile ma…”

L'allenatore italiano Enzo Maresca ha speso alcune parole sulla lotta scudetto e su Nkunku, giocatore del Milan ed ex Chelsea
Alessia Scataglini

L'allenatore italiano Enzo Maresca, che nella scorsa stagione ha vinto la Conference League e il Mondiale per Club con il Chelsea , è stato anche lui ospite speciale sul palco del Festival dello Sport 2025 a Trento che, dopo 4 lunghi giorni, terminerà nella serata di oggi, domenica 12 ottobre. L'allenatore italiano ha speso alcune parole sulla sua carriera, ma poi ha anche fatto una battuta sul suo ex giocatore Nkunku, oggi al sevizio del Milan. Oltre Nkunku, Maresca ha voluto esprimere il suo pensiero sulla lotta scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Maresca su Nkunku: "È forte, l'ho detto diverse volte. Noi nella sua posizione abbiamo Cole Palmer e per lui sarebbe diventato difficile. Ma è un giocatore forte".

Il suo pensiero sulle favorite per la vittoria dello Scudetto: "Le solite. Inter, Juventus, Roma che potrebbe essere la sorpresa. Il Milan non ha le coppe e potrebbe essere un vantaggio

