Carnevale: “Il Milan mi ha impressionato. L’acquisto di Rabiot è stato straordinario”

Intervistato dai microfoni di TMW dal Festival dello Sport, l'ex calciatore Andrea Carnevale ha parlato della Nazionale italiana e del Milan
Intervistato dai microfoni di TMW direttamente dal Festival dello Sport di Trento, l'ex calciatore e oggi osservatore dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato della Nazionale italiana e della Serie A. Carnevale ha parlato in modo specifico della corsa Scudetto, dove ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri, ora attualmente al terzo posto in classifica dopo soli 6 giornate di campionato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Carnevale tra Milan e Nazionale

Sulla Nazionale: "Il Mondiale? Lo spero. La strada è ancora lunga. C'è una Norvegia che è partita come un frecciarossa e non sarà difficile prendere una grande squadra in cui c'è un campione come Haaland. Detto questo, sono contento di ieri sera perché la vittoria con l'Estonia ci avvicina anche al Mondiale. Martedì contro Israele abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte, a mio avviso. Si giocherà poi in un clima non tanto sportivo per tanti motivi anche politici ma speriamo che l'Italia in Friuli possa battere anche Israele"

Se il Napoli rimane la favorita per lo scudetto anche quest'anno: "Assolutamente sì. Il Napoli ha la possibilità di rivincere lo scudetto ma quest'anno c'è una squadra che mi ha impressionato, il Milan. L'acquisto di Rabiot è stato straordinario e ha cambiato la squadra. Il Milan è una squadra fortissima con un grande allenatore come Massimiliano Allegri. lo quindi vedo favorite Napoli e poi Milan".

