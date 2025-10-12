Intervistato dai microfoni di TMW direttamente dal Festival dello Sport di Trento, l'ex calciatore e oggi osservatore dell'Udinese Andrea Carnevale ha parlato della Nazionale italiana e della Serie A. Carnevale ha parlato in modo specifico della corsa Scudetto, dove ha inserito anche il Milan di Massimiliano Allegri , ora attualmente al terzo posto in classifica dopo soli 6 giornate di campionato. Ecco, di seguito, le sue parole:

Carnevale tra Milan e Nazionale

Sulla Nazionale: "Il Mondiale? Lo spero. La strada è ancora lunga. C'è una Norvegia che è partita come un frecciarossa e non sarà difficile prendere una grande squadra in cui c'è un campione come Haaland. Detto questo, sono contento di ieri sera perché la vittoria con l'Estonia ci avvicina anche al Mondiale. Martedì contro Israele abbiamo una partita molto importante contro una squadra molto forte, a mio avviso. Si giocherà poi in un clima non tanto sportivo per tanti motivi anche politici ma speriamo che l'Italia in Friuli possa battere anche Israele"