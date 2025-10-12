Questa sera, alle ore 20.45, la Croazia del giocatore del Milan Luka Modric sfiderà Gibilterra in un'importantissima gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nonostante la gara sulla carta sembri abbordabile per i croati, alcuni ex calciatori avvertono il CT Dalic di non fare troppo turnover. Tra questi spicca l'ex calciatore Robert Spehar, le cui parole sono state riportate da Sportske Novosti. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Spehar: “Nel calcio non bisogna sottovalutare nessuno. Dobbiamo spremere un po’ Modric e..”
Le parole di Spehar su Modric—
"La decisione spetta al ct Dalić, ma contro Gibilterra dovrebbe schierare i giocatori più in forma. Non credo che opterà per cambiamenti radicali, anche se abbiamo avuto una partita molto impegnativa in Cechia, contro un avversario duro, che andava forte nei contrasti, e penso che alcuni abbiano preso qualche buon colpo alle gambe. Tuttavia, questa è una partita troppo importante, indipendentemente dal fatto che di fronte ci sia Gibilterra. Nel calcio non bisogna mai sottovalutare nessuno: il Montenegro, ad esempio, è uscito male contro le Isole Faroe (0-4). Dobbiamo “spremere” ancora un po’ Luka, far sì che ci guidi verso un buon risultato, e poi risparmiarlo, perché lui è il cuore e l’anima della nazionale"
