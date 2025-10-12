Il centrocampista dell'Inter di Chivu, Henrikh Mkhitaryan, intervenuto dal palco del teatro Sociale di Trento durante il Festival dello Sport del 2025, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tanti i temi discussi: dagli inizi fino all'Inter, per poi soffermarsi su un retroscena legato al suo approdo mancato al Milan nel lontano 2019. Ecco, di seguito, le sue parole:
Mkhitaryan e il retroscena sul Milan: “Nel 2019 potevo andare dai rossoneri”
Mkhitaryan e il retroscena sul Milan—
"Tutto iniziò ad agosto, nel 2019. Mino mi disse che dovevamo cambiare perché non ero felice. Mi chiese se preferivo Milan o Roma. E io non sapevo cosa scegliere. Il Milan si è concentrato su Tyson dello Shakhtar, ci sarei arrivato se non fosse arrivato lui. Allora dissi a Mino che preferivo andare alla Roma. Per 5 giorni non ho più avuto novità. Poi arrivammo al 30 agosto, si giocava il derby Arsenal-Tottenham. Mezz'ora prima della riunione tecnica Mino mi disse: 'Cosa fai?'. E io: 'Vado a giocare. E lui: 'Ah va bene, ma subito dopo la partita hai il volo per Roma, dobbiamo firmare il contratto'. C'era il volo da Londra alle 7 di mattina. All'aeroporto una guardia mi chiese: 'Hai firmato? Sono romanista'. Da lì è nato il mio rapporto con la Roma"
