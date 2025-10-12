Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Mkhitaryan e il retroscena sul Milan: “Nel 2019 potevo andare dai rossoneri”

INTERVISTE

Mkhitaryan e il retroscena sul Milan: “Nel 2019 potevo andare dai rossoneri”

Mkhitaryan e il retroscena sul Milan: “Nel 2019 potevo andare dai rossoneri” - immagine 1
Il centrocampista dell'Inter, Henrikh Mkhitaryan, intervenuto dal palco del teatro Sociale di Trento ha svelato un retroscena sul Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il centrocampista dell'Inter di Chivu, Henrikh Mkhitaryan, intervenuto dal palco del teatro Sociale di Trento durante il Festival dello Sport del 2025, ha rilasciato alcune dichiarazioni. Tanti i temi discussi: dagli inizi fino all'Inter, per poi soffermarsi su un retroscena legato al suo approdo mancato al Milan nel lontano 2019. Ecco, di seguito, le sue parole:

Mkhitaryan e il retroscena sul Milan

—  

LEGGI ANCHE: Festival dello Sport-“Una vita in 90 minuti”, ospite Balotelli: segui con noi l’evento in diretta

"Tutto iniziò ad agosto, nel 2019. Mino mi disse che dovevamo cambiare perché non ero felice. Mi chiese se preferivo Milan o Roma. E io non sapevo cosa scegliere. Il Milan si è concentrato su Tyson dello Shakhtar, ci sarei arrivato se non fosse arrivato lui. Allora dissi a Mino che preferivo andare alla Roma. Per 5 giorni non ho più avuto novità. Poi arrivammo al 30 agosto, si giocava il derby Arsenal-Tottenham. Mezz'ora prima della riunione tecnica Mino mi disse: 'Cosa fai?'. E io: 'Vado a giocare. E lui: 'Ah va bene, ma subito dopo la partita hai il volo per Roma, dobbiamo firmare il contratto'. C'era il volo da Londra alle 7 di mattina. All'aeroporto una guardia mi chiese: 'Hai firmato? Sono romanista'. Da lì è nato il mio rapporto con la Roma"

 

 

Leggi anche
Benitez sulla Nazionale: “L’ho seguita un po’ perchè molto interessante. Ora...
Milan Femminile, Bakker: “Fa male perchè stavano vincendo, ma dobbiamo imparare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA