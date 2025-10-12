Dopo il brutto 2-1 subito tra le mura casalinghe contro la Roma, la coach del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha voluto analizzare la prestazione delle sue ragazze, parlando sia dei punti positivi che negativi. Nonostante la sconfitta, Bakker ha fiducia nel gruppo. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni ai microfoni ufficiali del club:
Milan Femminile, Bakker: “Fa male perchè stavano vincendo, ma dobbiamo imparare”
Milan Femminile, le parole di Bakker—
“Fa male, perché stavamo vincendo e abbiamo poi perso nei minuti di recupero. Penso che da qui abbiamo solo da imparare, se stiamo conducendo la gara dobbiamo pensare come comportarci da quel momento in poi. Alla fine della partita è normale essere stanchi quindi dobbiamo capire come comportarci, così come una volta raggiunte sull’1-1. È ovvio puntare a voler segnare il 2-1, ma bisogna avere lucidità. Penso che comunque, confrontando la gara precedente, abbiamo fatto un buon passo in avanti in termini di gioco. Avremmo dovuto sfruttare meglio due grandi occasioni avute, una nel primo e l’altra nel secondo tempo“.
