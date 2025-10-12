“Fa male, perché stavamo vincendo e abbiamo poi perso nei minuti di recupero. Penso che da qui abbiamo solo da imparare, se stiamo conducendo la gara dobbiamo pensare come comportarci da quel momento in poi. Alla fine della partita è normale essere stanchi quindi dobbiamo capire come comportarci, così come una volta raggiunte sull’1-1. È ovvio puntare a voler segnare il 2-1, ma bisogna avere lucidità. Penso che comunque, confrontando la gara precedente, abbiamo fatto un buon passo in avanti in termini di gioco. Avremmo dovuto sfruttare meglio due grandi occasioni avute, una nel primo e l’altra nel secondo tempo“.