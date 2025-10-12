Pianeta Milan
De Biasi: “Leao bisogna prenderlo di ferro. E’ un talento straordinario ma…”

A parlare della situazione di Leao al Milan è stato l'ex calciatore e allenatore  Gianni De Biasi ai microfoni di "Tutti convocati"
Alessia Scataglini
Rafael Leao continua a stare sotto i riflettori. Con ormai la sesta giornata di Serie A archiviata, con il campionato ora in stop a causa della sosta delle Nazionali, le polemiche attorno al numero 10 portoghese del Milan continuano a sussistere. Durante il match contro la Juventus a Torino (terminato con un pareggio a reti inviolate) il portoghese non ha convinto il mondo Milan: entrato a partita in corso, Leao ha avuto diverse occasioni, grandissime, che non ha saputo concretizzare. Quello che ha fatto 'arrabbiare' di più è stato l'atteggiamento messo in campo: 0 grinta e cattività, pochi palloni recuperati e molte 'passeggiate. A parlare della sua situazione è stato l'ex calciatore e allenatore  Gianni De Biasi ai microfoni di "Tutti convocati" su Radio24. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

De Biasi su Leao

"Leao forse bisogna prenderlo di petto, è un talento straordinario buttato via per indolenza. E' un problema innescare una connessione con questo ragazzo".

