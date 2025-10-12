Su Allegri: “Sento spesso Max, abbiamo passato anni meravigliosi alla Juventus. È un amico, bello vederlo al Milan: in Italia lui e Conte sono i migliori, i più vincenti. Pochi gestiscono la pressione come Allegri: i rossoneri puntano ad arrivare tra le prime quattro, ma quando c’è in panchina uno come Max è normale aspettarsi anche di più. È il migliore nel gestire i gruppi. Modric è un campione, porta qualità, esperienza e calma in partita: è un giocatore che Allegri ha ricercato e ama, staranno benissimo insieme. Una gran coppia: se basterà per lo scudetto lo vedremo“.