Pjanic: “Scudetto? Il Milan di Allegri darà del filo da torcere. Su Max dico…”

L'ex giocatore della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le parole sul Milan e...
L'ex giocatore della Juventus, Miralem Pjanic, ha rilasciato un’intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra le sue dichiarazioni, dove spiccano le parole sulla Roma, altra sua ex squadra, ci sono anche quelle inerenti alla lotta Scudetto e quelle su Massimiliano Allegri, suo ex allenatore ai tempi della Juventus. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan, le parole di Pjanic sullo scudetto

Pjanic sulla lotta scudetto: Dico il Napoli, che si è rinforzato e ha Conte in panchina. Anche Allegri e il Milan daranno filo da torcere: le sue squadre sono sempre importanti. Ovviamente ci sono pure Inter e Juve, ma anche la Roma può dire la sua lì in alto“.

Su Allegri:  “Sento spesso Max, abbiamo passato anni meravigliosi alla Juventus. È un amico, bello vederlo al Milan: in Italia lui e Conte sono i migliori, i più vincenti. Pochi gestiscono la pressione come Allegri: i rossoneri puntano ad arrivare tra le prime quattro, ma quando c’è in panchina uno come Max è normale aspettarsi anche di più. È il migliore nel gestire i gruppi. Modric è un campione, porta qualità, esperienza e calma in partita: è un giocatore che Allegri ha ricercato e ama, staranno benissimo insieme. Una gran coppia: se basterà per lo scudetto lo vedremo“.

