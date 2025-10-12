Pianeta Milan
Ex Milan, Borriello: “Scudetto? Siamo solo all’inizio. Inter favorita, ma il Milan…”

L'ex attaccante del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'
Alessia Scataglini

L'ex attaccante del Milan, Marco Borriello, ha rilasciato un'intervista ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport'. Tra le sue parole, spiccano quelle sulla lotta scudetto, dove ha inserito anche il Milan di Allegri, e un retroscena legato al rapporto che aveva con Gasperini ai tempi del Genoa. Ecco, di seguito, le sue parole:

Sulla lotta scudetto: "Siamo solo all'inizio ma l'Inter rimane la squadra più forte, il Napoli ha un mostro come Conte e il Milan ha fatto un ottimo mercato..".

Sul rapporto con Gasperini al Genoa: “È vero. Nello spogliatoio di Parma. Niente contatti fisici ma qualche parola poco carina... Lui mi rimproverò, io risposi a tono. Ma a distanza di anni posso dire che aveva ragione lui. Adesso abbiamo un ottimo rapporto, mi ha anche invitato a Trigoria, quindi prima o poi lo andrò a trovare. In quel periodo ero meno concentrato del solito perché avevo già firmato col Milan”

