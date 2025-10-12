Milan-Como, parla Jesus Rodriguez

Le differenze tra Serie A e Liga: "Tattica e tecnica da una parte, fisico e difesa dall'altra. In Italia si gioca sempre uno contro uno, ti seguono per tutto il campo e ricevere palla spalle alla porta è molto complicato perché hai sempre qualcuno addosso: un calcio più difensivo e intenso. In Spagna si cura più il toque, hai più tempo per pensare, più spazio. Però gli spazi ci sono anche in Serie A: se salti l'uomo si apre un mondo. Non avevo mai avuto l'avversario tanto attaccato, e per questo dico che devo ancora adattarmi al meglio".