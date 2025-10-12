Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Jesus Rodriguez: Milan-Como a Perth? Viaggio durissimo, spiace per i tifosi”

INTERVISTE

Jesus Rodriguez: Milan-Como a Perth? Viaggio durissimo, spiace per i tifosi”

Jesus Rodriguez: Milan-Como a Perth? Viaggio durissimo, spiace per i tifosi” - immagine 1
Jesus Rodriguez, giovane esterno del Como, si è raccontato in un' intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport: le parole su Milan-Como
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Jesus Rodriguez, giovane esterno del Como classe 2005, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport. Tra gli argomenti discussi spiccano le differenze tra la Serie A e la Liga e la scelta di giocare Milan-Como a Perth. Ecco, di seguito, le sue parole:

Milan-Como, parla Jesus Rodriguez

—  

Le differenze tra Serie A e Liga: "Tattica e tecnica da una parte, fisico e difesa dall'altra. In Italia si gioca sempre uno contro uno, ti seguono per tutto il campo e ricevere palla spalle alla porta è molto complicato perché hai sempre qualcuno addosso: un calcio più difensivo e intenso. In Spagna si cura più il toque, hai più tempo per pensare, più spazio. Però gli spazi ci sono anche in Serie A: se salti l'uomo si apre un mondo. Non avevo mai avuto l'avversario tanto attaccato, e per questo dico che devo ancora adattarmi al meglio".

LEGGI ANCHE

Sui talenti del calcio spagnolo: "È incredibile. Qui in nazionale ci sono tantissimi giovani e dietro tra i miei ex compagni dell'U19 e U21 è pieno di gente forte. Il sistema funziona, crea competizione, genera qualità ed è bello poter pensare che le porte della nazionale maggiore siano aperte".

LEGGI ANCHE: Ibrahimovic chiarissimo su Camarda: il futuro del Milan è suo. Ma il prossimo anno ...>>>

Sulle polemiche legate a Milan-Como: "I viaggi sono durissimi, stare ore e ore seduti o sdraiati in un aereo stanca tanto. Poi noi siamo lavoratori e facciamo ciò che ci chiedono, quindi andremo in Australia e daremo tutto. Se hanno detto sì vuol dire che ci sarà un motivo positivo, però mi dispiace per i tifosi della squadra di casa che si perdono una partita e personalmente se fosse stato Como-Milan mi sarebbe piaciuto ancora meno, amo giocare nel mio stadio coi miei tifosi".

Leggi anche
Totti: “Nazionale? Speriamo siano uniti col Mister. Nel 2006 era un tutt’uno”
Benitez: “Il Milan può giocarsi lo Scudetto”. Il fattore coppe e l’analisi su...

© RIPRODUZIONE RISERVATA