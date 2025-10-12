Sulla Nazionale: "Speriamo che stiano uniti col grande mister che riesca a portarci al Mondiale"
Se dovesse dare qualcosa della Nazionale del 2006, cosa presterebbe: "Tutto perché quello era un gruppo speciale, unito, che aveva voglia di vincere e di lottare per questa maglia e per questi colori. Aveva un grande allenatore. Era un tutt'uno, c'era un unico obiettivo di portare l'Italia sul tetto del mondo"
Chi gli piace della Nazionale: "Non ce n'è uno in particolare. lo penso che col gruppo ottengano quello che tutti vogliamo".
