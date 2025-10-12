Pianeta Milan
Totti: “Nazionale? Speriamo siano uniti col Mister. Nel 2006 era un tutt’uno”

Francesco Totti
Intervenuto dal World Legends Padel Tour a New York, la leggenda della Roma, Francesco Totti, ha parlato della Nazionale italiana
Intervenuto dal World Legends Padel Tour a New York, la leggenda della Roma ed ex bomber azzurro, Francesco Totti, ha parlato della Nazionale italiana dell'ex Milan Gennaro Gattuso. Ecco, di seguito, le sue parole:

Totti sulla Nazionale

Sul Mondiale del 2026: "E' sempre un piacere parlare della Nazionale. Cerchiamo di portare il più lontano possibile i nostri colori e la nostra nazione".

Sulla Nazionale: "Speriamo che stiano uniti col grande mister che riesca a portarci al Mondiale"

Se dovesse dare qualcosa della Nazionale del 2006, cosa presterebbe: "Tutto perché quello era un gruppo speciale, unito, che aveva voglia di vincere e di lottare per questa maglia e per questi colori. Aveva un grande allenatore. Era un tutt'uno, c'era un unico obiettivo di portare l'Italia sul tetto del mondo"

Chi gli piace della Nazionale: "Non ce n'è uno in particolare. lo penso che col gruppo ottengano quello che tutti vogliamo".

