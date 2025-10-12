Pianeta Milan
Damiani: “Milan buona squadra, ma non da Scudetto. Ecco cosa gli manca”

Damiani: 'Milan buona squadra, ma non da Scudetto. Ecco cosa gli manca'
L’ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani è stato intervistato da TMW. Un parere anche su Milan-Fiorentina di domenica prossima. Per lo Scudetto manca ...
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

"Da ex milanista e tifoso viola mi auguro innanzitutto che sia una bella partita, poi il risultato può dipendere da molti fattori". Al 'Festival dello Sport' di Trento presente anche l’ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani. Nella sua intervista a 'Tuttomercatoweb' un parere anche su Milan-Fiorentina di domenica prossima: "La Fiorentina sta attraversando un momento complicato ma io ho fiducia che possa riprendersi".

La sfida con la Fiorentina e cosa manca al Milan: parla Damiani

—  

Poi un veloce passaggio sui rossoneri: "Il Milan è una buona squadra ma non penso che possa puntare alla scudetto, gli mancano un paio di campioni. Il mercato dei viola? Dobbiamo dare tempo ai giocatori. I tifosi sono straordinari ma esigenti".

Le due squadre arriveranno alla sfida agli antipodi: il grande ex Stefano Pioli ha iniziato male la sua avventura con la Fiorentina e manca ancora la prima vittoria stagionale in Serie A. Il Milan di Massimiliano Allegri, invece, ha iniziato con il giusto passo la stagione trovando risultati in continuità e una grande solidità difensiva, cosa che mancava la scorsa stagione. Da capire anche l'impatto degli infortuni, con Allegri che dovrebbe perdere Saelemaekers e con Pioli che potrebbe rischiare Kean.

