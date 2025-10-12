L’ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani è stato intervistato da TMW. Un parere anche su Milan-Fiorentina di domenica prossima. Per lo Scudetto manca ...

"Da ex milanista e tifoso viola mi auguro innanzitutto che sia una bella partita, poi il risultato può dipendere da molti fattori". Al 'Festival dello Sport' di Trento presente anche l’ex calciatore e oggi procuratore Oscar Damiani. Nella sua intervista a 'Tuttomercatoweb' un parere anche su Milan-Fiorentina di domenica prossima: "La Fiorentina sta attraversando un momento complicato ma io ho fiducia che possa riprendersi".