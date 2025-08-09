Milan, Damiani: “Modric, c’è un rischio. Stimo Allegri e Tare. Jashari …”

Pianeta Milan
Oscar Damiani, ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul Milan, dall'arrivo di Luka Modric a quello di Ardon Jashari
Oscar Damiani
Fabio Barera 

Oscar Damiani, ex calciatore e procuratore, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulle frequenze di 'TMW Radio', nel corso del consueto appuntamento con 'Calciomercato e Ritiri', soffermandosi in modo particolare sul Milan, dall'arrivo di Luka Modrica quello di Ardon Jashari, ma non solo. Ecco, dunque, un estratto delle sue parole.

Su Ardon Jashari: "Non lo conosco abbastanza, se lo hanno preso vuol dire che lo avranno seguito. E' vero che difficilmente un giocatore viene pagato a quelle cifre con quel curriculum. Ci sarà un motivo se è stato pagato una cifra così importante".

Su Luka Modric: "Grande calciatore e uomo, ha fatto una carriera straordinaria, ma non è più giovane. Il problema sarà fisico. Se sta bene, oggi un atleta anche a 40 anni può rendere. Ma qualche rischio c'è".

Sulla gestione di Dusan Vlahovic: "Ci penserà Allegri che è molto bravo, la sua esperienza è tale...è vero che ha meno partite il Milan quest'anno ma avere alternative di livello è fondamentale".

Se il Milan è da Scudetto: "La classifica dello scorso anno dice che era lontana dalle prime, non sarà semplice, ma si è creato un bell'ambiente. Credo sia fondamentale questo ambiente positivo che si è creato a Milanello, sono fiducioso che si possa fare bene".

Sul binomio Igli Tare-Massimiliano Allegri: "La stima per Max è di lunga data, ma anche per Tare, che è una persona di grandissimo livello. Capisce di calcio ma ha personalità. Sarà importante per la squadra. La società ha lavorato molto bene".

