Milan, Jashari: buoni spunti, ma piano con le aspettative. Ecco perché

Milan, Jashari ha debuttato finalmente con la maglia rossonero. Per lo svizzero 60 minuti in campo contro il Leeds e buoni spunti nonostante a centrocampo non avesse compagni che saranno i titolari del Milan (al suo fianco Sala e Musah). Chiaro come Jashari debba ancora crescere, ma ci sono già segnali importanti. Noi di Pianeta Milan abbiamo analizzato la sua prestazione. Ecco la sua pagelle e il suo voto secondo la nostra redazione. PROSSIMA SCHEDA