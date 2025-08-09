Primi minuti con il Leeds più arrembante, con il Milan che si difende basso e a tre, cercando di ripartire in contropiede. Primo pericolo per gli inglesi con Gnonto che si libera dietro Tomori, ma non riesce a battere Terracciano in uscita. Risponde subito il Milan con l'infilata di Sala per Gimenez. Il messicano fa tutto bene, ma poi scivola sul più bello. Traversa del Leeds in ripartenza con Stach. Buona occasione per Okafor tra gli spazi con un buon dribbling. Partita piacevole nel primo quarto d'ora. Il Leeds cerca di fare la partita, col Milan che fa fatica a impostare sotto il grande pressing inglese. Dal 25' Milan decisamente più intraprendente dei primi minuti, ma anche velocità nella manovra e l'ultimo passaggio. Al 31' il primo gol del Milan! Grande azione sulla sinistra con Chukwueze che lancia Okafor. Uno-due, cross al centro, magni la sporca e Gimenez non sbaglia a un passo dalla porta. Decisamente un altro Milan dopo il gol del messicano: squadra molto più sicura e pericolosa in attacco. Il Leeds ci prova al tramonto del primo tempo, ma Terracciano si fa trovare pronto. Il primo tempo finisce con il Milan in vantaggio grazie a Gimenez.