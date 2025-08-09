Leeds-Milan, Gimenez risponde al mercato! Subito gol al ‘rientro’

Gimenez dovrà guadagnarsi tutti i minuti in campo in questa stagione, ma questo è già un buonissimo segnale per Allegri nonostante la concorrenza in attacco si annuncia essere molto serrata.
AMICHEVOLI MILAN
Primi minuti con il Leeds più arrembante, con il Milan che si difende basso e a tre, cercando di ripartire in contropiede. Inizia così l'amichevole dei rossoneri contro la squadra inglese. La squadra di Allegri sale con i minuti ed esce fuori dal 25' in poi trovando anche la rete del provvisorio vantaggio.
Al 31' il primo gol del Milan! Grande azione sulla sinistra con Chukwueze che lancia Okafor. Uno-due, cross al centro, magni la sporca e Gimenez non sbaglia a un passo dalla porta. Bella risposta del messicano a tutte le voci di mercato intorno al suo nome e intorno all'attacco del Milan!
Gimenez dovrà guadagnarsi tutti i minuti in campo in questa stagione, ma questo è già un buonissimo segnale per Allegri nonostante la concorrenza in attacco si annuncia essere molto serrata.
