Emiliano Guadagnoli Redattore 12 ottobre 2025 (modifica il 12 ottobre 2025 | 14:56)

Dopo la partita tra Juventus e Milan, il tema più caldo di questa sosta per le partite nazionali resta Rafael Leao. L'attaccante rossonero ha sbagliato un paio di occasioni importanti. Nei giorni seguenti poi la rivelazione de 'La Gazzetta dello Sport' sul confronto con Allegri negli spogliatoi. Anche Luciano Spalletti ha detto la sua sul portoghese: "Può fare qualsiasi ruolo, va lasciato libero di interpretare le sue giocate e il suo pensiero di calcio: nessuno è più bravo di Allegri in questo". Queste le parole dell'ex CT dell'Italia durante il 'Festival dello Sport' (dichiarazioni riprese da fcinter1908.it).