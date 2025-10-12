Pianeta Milan
Milan, senti Spalletti: 'Leao va lasciato libero di interpretare. Allegri una garanzia'
L'ex allenatore dell'Italia e del Napoli Luciano Spalletti ha parlato del Milan, dello Scudetto e di Rafael Leao. Ecco le sue parole al 'Festival dello Sport'
Emiliano Guadagnoli
Dopo la partita tra Juventus e Milan, il tema più caldo di questa sosta per le partite nazionali resta Rafael Leao. L'attaccante rossonero ha sbagliato un paio di occasioni importanti. Nei giorni seguenti poi la rivelazione de 'La Gazzetta dello Sport' sul confronto con Allegri negli spogliatoi. Anche Luciano Spalletti ha detto la sua sul portoghese: "Può fare qualsiasi ruolo, va lasciato libero di interpretare le sue giocate e il suo pensiero di calcio: nessuno è più bravo di Allegri in questo". Queste le parole dell'ex CT dell'Italia durante il 'Festival dello Sport' (dichiarazioni riprese da fcinter1908.it).

Dopo la buona, se non ottima partenza del Milan di Allegri ci si chiede se il Diavolo si possa giocare lo Scudetto in questa stagione: "Secondo me Napoli e Inter partono alla pari e hanno le stesse chance". Così Spalletti sulla griglia di partenza della Serie A.

E la squadra di Allegri? L'ex allenatore del Napoli ne parla così: "Il Milan ha la garanzia Allegri, mente la Juventus è una squadra che ha le qualità sugli esterni".

