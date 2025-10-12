Milan, Rabiot spiega i fatti con Rowe: 'Non sono mai stato un violento'

Pianeta Milan
Rabiot: “Non voglio che venga data una cattiva immagine di me. Non sono mai stato un violento”

Rabiot è arrivato al Milan anche dopo i fatti accaduti al Marsiglia con l'ex compagno Rowe. Ecco le parole a riguarda del centrocampista nella sua intervista a Telefoot
Adrien Rabiot è stato il colpo finale del calciomercato del Milan, tanto che l'ufficialità del suo passaggio dal Marsiglia è arrivata durante l'ultimo giorno delle trattative estive. Il centrocampista è andato via del club francese dopo la lite con Rowe, al momento al Bologna. "Triste per come è andata col il Marsiglia? Ci sono rimasto male, naturalmente, perché non sarebbe dovuta finire così. È l’incomprensione che regna, perché la decisione è stata incomprensibile per tutti". Il francese spiega così riguarda l'accaduto con il suo ex compagno nelle parole a 'Telefoot'.

Milan, Rabiot torna sul suo addio al Marsiglia

Rabiot continua: "Di tutte le persone con cui ho parlato, nessuno ha capito. E io stesso non l’ho capita. Quindi, ovviamente, è qualcosa di abbastanza triste e frustrante. Quello che mi infastidiva era che la verità su di me non venisse detta. Non sono mai stato un violento. Tutti lo possono testimoniare".

La chiosa del centrocampista del Milan: "Non voglio che venga data una cattiva immagine di me, un’immagine sbagliata. Questa è la vita di un calciatore, questa è la vita in generale. Non sempre controlliamo tutto".

