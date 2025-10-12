Milan, Rabiot spiega i fatti con Rowe: 'Non sono mai stato un violento'

Adrien Rabiot è stato il colpo finale del calciomercato del Milan, tanto che l'ufficialità del suo passaggio dal Marsiglia è arrivata durante l'ultimo giorno delle trattative estive. Il centrocampista è andato via del club francese dopo la lite con Rowe, al momento al Bologna. "Triste per come è andata col il Marsiglia? Ci sono rimasto male, naturalmente, perché non sarebbe dovuta finire così. È l’incomprensione che regna, perché la decisione è stata incomprensibile per tutti". Il francese spiega così riguarda l'accaduto con il suo ex compagno nelle parole a 'Telefoot'.