Federico Colombo giovane difensore del Milan Primavera si è presentato parlando del suo ruolo, di Matteo Gabbia e non solo. Ecco le sue parole a Milan TV
Federico Colombo, difensore classe 2007, ha parlato dei suoi anni nelle giovanili del Milan: "Devo dire che sono passati molto velocemente. Secondo me ho avuto fortuna a cambiare ogni anno allenatore, ognuno mi ha dato qualche consiglio che mi porto ogni giorno oggi negli allenamenti". Queste le parole del giocatore del Milan Primavera a 'Milan TV'. Colombo continua: "Ritengo assolutamente che il Milan sia una grande famiglia. Allenandoci tutti i giorni insieme, si passa più tempo insieme".
Gabbia, ruolo e non solo: Colombo si racconta
—
Colombo ha parlato anche del suo ruolo: "Fin da piccolo sono partito come difensore centrale, poi mi hanno anche spostato a terzino per risaltare di più la mia corsa. Penso di trovarmi in tutti e due i ruoli, credo che quello che mi viene meglio è il centrale".