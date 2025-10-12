PIANETAMILAN news milan interviste Milan Primavera, Colombo: “Ecco i miei due ruoli. Gabbia mi ha dato dei consigli”

Milan Primavera, Colombo: “Ecco i miei due ruoli. Gabbia mi ha dato dei consigli”

Milan Primavera, Colombo: 'Ecco i miei due ruoli. Gabbia mi ha dato dei consigli'
Federico Colombo giovane difensore del Milan Primavera si è presentato parlando del suo ruolo, di Matteo Gabbia e non solo. Ecco le sue parole a Milan TV
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Federico Colombo, difensore classe 2007, ha parlato dei suoi anni nelle giovanili del Milan: "Devo dire che sono passati molto velocemente. Secondo me ho avuto fortuna a cambiare ogni anno allenatore, ognuno mi ha dato qualche consiglio che mi porto ogni giorno oggi negli allenamenti". Queste le parole del giocatore del Milan Primavera a 'Milan TV'. Colombo continua: "Ritengo assolutamente che il Milan sia una grande famiglia. Allenandoci tutti i giorni insieme, si passa più tempo insieme".

Gabbia, ruolo e non solo: Colombo si racconta

Colombo ha parlato anche del suo ruolo: "Fin da piccolo sono partito come difensore centrale, poi mi hanno anche spostato a terzino per risaltare di più la mia corsa. Penso di trovarmi in tutti e due i ruoli, credo che quello che mi viene meglio è il centrale".

E infine belle parole per Matteo Gabbia: "Nelle volte in cui mi sono allenato con loro mi ha dato consigli soprattutto sul come prendere posizione su porta, sulla fase di non possesso, fondamentale per un difensore, e di pensare alle peggiori ipotesi perché da difensore bisogna sempre tenere l’attenzione alta".

