Federico Colombo giovane difensore del Milan Primavera si è presentato parlando del suo ruolo, di Matteo Gabbia e non solo. Ecco le sue parole a Milan TV

Federico Colombo, difensore classe 2007, ha parlato dei suoi anni nelle giovanili del Milan: "Devo dire che sono passati molto velocemente. Secondo me ho avuto fortuna a cambiare ogni anno allenatore, ognuno mi ha dato qualche consiglio che mi porto ogni giorno oggi negli allenamenti". Queste le parole del giocatore del Milan Primavera a 'Milan TV'. Colombo continua: "Ritengo assolutamente che il Milan sia una grande famiglia. Allenandoci tutti i giorni insieme, si passa più tempo insieme".