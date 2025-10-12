Dopo essere intervenuto direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento, l'ex commissario tecnico della Nazionale Italiana di Calcio, Roberto Mancini, ha concesso delle dichiarazioni anche ai vari media presenti in zona mista. L'ex giocatore della Sampdoria ha voluto spendere alcune parole sul Campionato, dove ha riferito che sono diverse le squadre che possono competere allo scudetto, ma ha riferito anche che il campionato è ancora lungo. Non solo Serie A, l'ex CT azzurro ha voluto spendere alcune parole anche sulla Nazionale di Gattuso e il suo cammino verso il Mondiale del 2026. Ecco, di seguito, le sue parole: