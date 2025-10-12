Il Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Gennaro Gattuso , ex giocatore e allenatore del Milan , intervenuto nel post-partita contro l'Estonia (vinta 3-1 grazie ai gol di Kean, Retegui e Esposito), ha rilasciato delle dichiarazioni in vista della prossima partita contro Israele , gara valida per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Ecco, di seguito, le sue parole:

"L'importante è creare, poi i gol e i rigori si possono sbagliare. Grazie ai ragazzi per l'impegno, bisogna continuare così ora dobbiamo recuperare". Ci giochiamo tanto perchè se vinciamo con Israele loro sono fuori dai giri e ci possiamo concentrare per i playoff. Quando vedo questo spirito - aggiunge Gattuso - sono molto contento. Ci stanno momenti di difficoltà ma la partita l'abbiamo gestita. Kean? Speriamo non sia niente di grave perchè abbiamo bisogno di tutti"