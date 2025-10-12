Intervistato dai microfoni di TMW durante il Festival dello Sport di Trento , Rafa Benitez , ex allenatore del Liverpool, ha parlato un po' della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan . Benitez, che era stato inserito nella lista dei candidati per la panchina azzurra nel post Spalletti, ha riferito che ha seguito la squadra di Gattuso perchè ritenuta interessante. Tra le sue parole poi, spiccano quelle legate al campionato italiano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Benitez sulla Nazionale

Sulla Nazionale: "L'ho seguita un po' perché è molto interessante. Quando ho fatto l'analisi del campionato europeo, devo dire che l'Italia era una squadra forte e giocava bene ma nel calcio si deve anche vincere. Ora sono in un punto in cui hanno fiducia e vediamo".