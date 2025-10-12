Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Benitez sulla Nazionale: “L’ho seguita un po’ perchè molto interessante. Ora sono…”

INTERVISTE

Benitez sulla Nazionale: “L’ho seguita un po’ perchè molto interessante. Ora sono…”

Benitez sulla Nazionale: “L’ho seguita un po’ perchè molto interessante. Ora sono…” - immagine 1
Intervistato da TMW durante il Festival dello Sport, Rafa Benitez, ex allenatore del Liverpool, ha parlato un po' della Nazionale
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Intervistato dai microfoni di TMW durante il Festival dello Sport di Trento, Rafa Benitez, ex allenatore del Liverpool, ha parlato un po' della Nazionale Italiana di Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan. Benitez, che era stato inserito nella lista dei candidati per la panchina azzurra nel post Spalletti, ha riferito che ha seguito la squadra di Gattuso perchè ritenuta interessante. Tra le sue parole poi, spiccano quelle legate al campionato italiano. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:

Le parole di Benitez sulla Nazionale

—  

Sulla Nazionale: "L'ho seguita un po' perché è molto interessante. Quando ho fatto l'analisi del campionato europeo, devo dire che l'Italia era una squadra forte e giocava bene ma nel calcio si deve anche vincere. Ora sono in un punto in cui hanno fiducia e vediamo".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Ibrahimovic chiarissimo su Camarda: il futuro del Milan è suo. Ma il prossimo anno ...>>>

Su quanto vale il calcio Italiano oggi: "Il calcio italiano sarà sempre forte perché è molto competitivo. Poi si giocherà meglio o peggio dipenderà da ciascuno. Ma sarà sempre competitivo".

Leggi anche
Milan Femminile, Bakker: “Fa male perchè stavano vincendo, ma dobbiamo imparare”
De Biasi: “Leao bisogna prenderlo di ferro. E’ un talento straordinario ma…”

© RIPRODUZIONE RISERVATA