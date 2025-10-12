Questa sera, alle ore 20.45, la Croazia di Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato quest'estate a parametro zero dal Real Madrid, sfiderà il Gibilterra nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nonostante il match sembri piuttosto facile per i croato di Modric, alcuni ex calciatori e collaboratori hanno preferito avvertire il CT Dalic di cercare di non fare troppo turnover. Tra le varie voci che hanno parlato, dopo l'ex calciatore Robert Spehar, le cui parole sono state riportate da Sportske Novosti, spicca anche Goran Ljubojević. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni: