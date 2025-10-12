Questa sera, alle ore 20.45, la Croazia di Luka Modric, centrocampista del Milan arrivato quest'estate a parametro zero dal Real Madrid, sfiderà il Gibilterra nella gara valida per le qualificazioni al prossimo Mondiale. Nonostante il match sembri piuttosto facile per i croato di Modric, alcuni ex calciatori e collaboratori hanno preferito avvertire il CT Dalic di cercare di non fare troppo turnover. Tra le varie voci che hanno parlato, dopo l'ex calciatore Robert Spehar, le cui parole sono state riportate da Sportske Novosti, spicca anche Goran Ljubojević. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Ljubojevic: “Se la Croazia segna nel primo tempo, bisogna cambiare Modric, ecco perchè”
"Non dovremmo iniziare con una formazione nuova. Prima bisogna assicurarsi la qualificazione al Mondiale, e poi, se riusciremo a risolvere la partita già nel primo tempo, potrà cambiare anche cinque giocatori. Soprattutto Luka Modrić, che si consuma molto fisicamente. Gibilterra non è così debole come sembra: là ci sono voluti 28 minuti per segnare il primo gol, nonostante il risultato finale".
