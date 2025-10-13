L'ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson non sta vivendo benissimo il suo periodo da ct della Svezia. Ecco cosa è successo con i tifosi svedesi

L'ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson è finito sotto il mirino dei tifosi della Svezia. Con l'ex punta rossonera in panchina, infatti, la Svezia ha raccolto solo un punto nelle tre partite per la qualificazione ai prossimi mondiali. Svizzera guida con 9 punti, il Kosovo è secondo con 4, la Slovenia è terza con 2, con la Svezia ultima con un solo punto. La partita di questa sera contro il Kosovo è uno spareggio per il secondo posto.