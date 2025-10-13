Pianeta Milan
Tomasson pesantemente criticato: “Danese bas**rdo!”. Ecco il motivo

L'ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson non sta vivendo benissimo il suo periodo da ct della Svezia. Ecco cosa è successo con i tifosi svedesi
Emiliano Guadagnoli
L'ex attaccante del Milan Jon Dahl Tomasson è finito sotto il mirino dei tifosi della Svezia. Con l'ex punta rossonera in panchina, infatti, la Svezia ha raccolto solo un punto nelle tre partite per la qualificazione ai prossimi mondiali. Svizzera guida con 9 punti, il Kosovo è secondo con 4, la Slovenia è terza con 2, con la Svezia ultima con un solo punto. La partita di questa sera contro il Kosovo è uno spareggio per il secondo posto.

Ex Milan, Tomasson criticato dagli svedesi

Tomasson, come riporta Calcimercato.com, è stato ferocemente criticato dai tifosi, che hanno esposto alla Strawberry Arena diversi striscioni. "Vattene JDT!" e "Danese bas**rdo!". Questi alcuni pesanti esempi. Fischi durante la partita che la Svezia ha perso 2-0 in casa contro la Svizzera.

Tomasson ha parlato al termine della gara: "Il calcio è emozione. Quando si ottengono risultati negativi, come nel nostro caso, le emozioni sono forti. È tutto bianco o nero. Fa parte del calcio. È qualcosa che noi, come gruppo, dobbiamo affrontare, me compreso", queste le sue parole. Il destino dell'ex Milan potrebbe dipendere dalla sfida con il Kosovo di questa sera.

