Non si tratta solamente di Rabiot. All'elenco degli infortunati si aggiunge un altro rossonero'. Sembrerebbe proprio che il numero 10 del Milan, Rafael Leao, nella giornata di oggi non si è allenato con il Portogallo. Il quotidiano A Bola ha riferito che, insieme al giocatore del Milan, anche Gonçalo Inacio non ha preso parte alla seduta di allenamento. Resta da capire se si tratta solo di una precauzione presa dall'allenatore lusitano oppure se è un problema vero e proprio.
Non si tratta solamente di Rabiot. All'elenco degli infortunati del Milan si aggiunge un altro rossonero: le condizioni di Leao
Milan, problemi per Leao—
Tutto il mondo Milan, ovviamente, in queste ore si sta augurando che non sia una ricaduta: il portoghese, infatti, è stato lontano dal terreno di gioco per ben 41 lunghi giorni a causa di un problema al polpaccio rimediato contro il Bari in Coppa Italia ad inizio agosto. Il Portogallo di Martinez, martedì sera, dovrà sfidare l'Ungheria, match valido per le qualificazioni al Mondale del 2026. Va ricordato che, nella scorsa gara, Leao è sceso in campo a gara in corso.
