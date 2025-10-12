Non si tratta solamente di Rabiot. All'elenco degli infortunati si aggiunge un altro rossonero'. Sembrerebbe proprio che il numero 10 del Milan, Rafael Leao, nella giornata di oggi non si è allenato con il Portogallo. Il quotidiano A Bola ha riferito che, insieme al giocatore del Milan, anche Gonçalo Inacio non ha preso parte alla seduta di allenamento. Resta da capire se si tratta solo di una precauzione presa dall'allenatore lusitano oppure se è un problema vero e proprio.