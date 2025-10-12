Pianeta Milan
Brutte notizie per il Milan: si ferma anche Rabiot, le condizioni del francese

Arrivano, ancora, brutte notizie per il Milan. All vigilia della sfida contro l'Islanda Rabiot non prenderà parte all'allenamento
Alessia Scataglini
Arrivano, ancora, brutte notizie per il Milan. All vigilia della sfida contro l'Islanda (valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026), la Francia si vede costretta a fare a meno di uno dei suoi uomini più fidati. Come riferito da Footmercato, il centrocampista del Milan e dei Bleus, Adrien Rabiot,  non parteciperà all'allenamento di stasera.

Milan, si ferma Rabiot

A confermarlo è stato lo stesso Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, che ha dichiarato: "Rabiot non si è allenato per precauzione: ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ più di tempo". Il CT francese non ha aggiungo nessun dettaglio in più sulle condizioni di salute del centrocampista rossonero. La situazione però, non sembra creare troppa preoccupazione al momento.

Lo staff medico della Nazionale continuerà a tenere sotto stretto controllo le condizioni fisiche di Rabiot in vista della partita contro l'Islanda. Probabile che sia solamente un piccolo acciacco, ma la sua presenza dal 1 minuto resta comunque in dubbio. Nelle prossime ore si capirà meglio la sua situazione, in vista anche degli impegni in Serie A subito dopo la sosta.

