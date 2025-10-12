A confermarlo è stato lo stesso Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, che ha dichiarato: "Rabiot non si è allenato per precauzione: ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ più di tempo". Il CT francese non ha aggiungo nessun dettaglio in più sulle condizioni di salute del centrocampista rossonero. La situazione però, non sembra creare troppa preoccupazione al momento.