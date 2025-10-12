Arrivano, ancora, brutte notizie per il Milan. All vigilia della sfida contro l'Islanda Rabiot non prenderà parte all'allenamento
Arrivano, ancora, brutte notizie per il Milan. All vigilia della sfida contro l'Islanda (valida per le qualificazioni al Mondiale del 2026), la Francia si vede costretta a fare a meno di uno dei suoi uomini più fidati. Come riferito da Footmercato, il centrocampista del Milan e dei Bleus, Adrien Rabiot, non parteciperà all'allenamento di stasera.
A confermarlo è stato lo stesso Commissario Tecnico della Francia, Didier Deschamps, che ha dichiarato: "Rabiot non si è allenato per precauzione: ha ricevuto un colpo al polpaccio e bisogna lasciargli un po’ più di tempo". Il CT francese non ha aggiungo nessun dettaglio in più sulle condizioni di salute del centrocampista rossonero. La situazione però, non sembra creare troppa preoccupazione al momento.