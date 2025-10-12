Emanuele Rao, esterno del Bari, ha incontrato i microfoni e 'La Stampa' dove ha parlato della sua malattia: il messaggio di Leao

Alessia Scataglini 12 ottobre - 21:30

Un cuore grande, ma di questo non avevamo dubbi. Il giovane Emanuele Rao, esterno del Bari e grande talento del calcio italiano, ha incontrato i microfoni e 'La Stampa' dove ha parlato della sua malattia. Il giocatore dei 'Galletti' ha scoperto di avere il diabete sin da piccino, ma questo non lo ha impedito nel raggiungere il mondo del calcio professionistico. Il giovane, ha dichiarato anche che ha ricevuto un bellissimo messaggio d'incoraggiamento da parte di uno dei calciatori del Milan: il portoghese Rafael Leao. Ecco, di seguito, le sue parole:

“Ho scoperto dieci anni fa di avere il diabete, giocavo al Chievo ed ero veramente piccolo. Durante l’allenamento mi veniva fame, sudavo e non riuscivo a fare nulla. I miei genitori fanno entrambi gli infermieri, mi hanno diagnosticato il diabete. Tra i numerosi messaggi di incoraggiamento arrivati, uno in particolare ha catturato l’attenzione. Rafa mi ha scritto: ‘Vamos niente ti può fermare!! Tvb forza‘”.