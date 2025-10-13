Calciomercato Milan, Maignan via? Spunta una clamorosa occasione

Calciomercato Milan, i rossoneri si sono mossi moltissimo in estate, ma continuano a farlo per completare al meglio la rosa e pensare anche al futuro. Non solo i possibili colpi a gennaio, il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di occasioni e potrebbe impostare anche delle possibili trattative per la prossima stagione, così come potrebbero essere al lavoro per possibili rinnovi. Si parla delle situazioni che riguardano Maignan, Pulisic e Saelemaekers e non solo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA