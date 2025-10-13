PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, l’erede di Maignan? I suoi tifosi lo scaricano. Clamorosa opportunità?

Calciomercato Milan, Mike Maignan potrebbe dire addio in estate in caso di mancato rinnovo. Dalla Premier League spunta una grande occasione. Ecco chi
Emiliano Guadagnoli
Calciomercato Milan, Maignan via? Spunta una clamorosa occasione

Calciomercato Milan, i rossoneri si sono mossi moltissimo in estate, ma continuano a farlo per completare al meglio la rosa e pensare anche al futuro. Non solo i possibili colpi a gennaio, il Diavolo potrebbe essere alla ricerca di occasioni e potrebbe impostare anche delle possibili trattative per la prossima stagione, così come potrebbero essere al lavoro per possibili rinnovi. Si parla delle situazioni che riguardano Maignan, Pulisic e Saelemaekers e non solo. VAI ALLA PROSSIMA SCHEDA

