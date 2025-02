Milan, Tomasson: “Gimenez? Ecco di cosa avrà bisogno in rossonero”

Intervistato da Amazon Prime Video , Jon Dahl Tomasson , ex attaccante del Milan e del Feyenoord , ha parlato della sfida di Champions League in programma questa sera tra gli olandesi e i rossoneri, valida per l'andata dei playoff della Coppa Europea. Tra i ricordi e il suo parere di Santiago Gimenez .

"Penso che non c'era motivo per esser in fuorigioco. Sarebbe stato stupido trovarsi in fuorigioco in quel momento. Ovviamente ero molto vicino alla porta e quando un attaccante vede la porta, la rete, il pallone, vuole segnare".