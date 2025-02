Champions League, Feyenoord-Milan: la diretta della partita | LIVE News

+++ PROLOGO +++

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'De Kuip' di Rotterdam, dove questa sera, alle ore 21:00, il Milan di Sergio Conceicao affronterà il Feyenoord di Pascal Bosschaart per l'andata dei Play-Off della Champions League 2024-2025. Restate con noi per il LIVE testuale della partita dei rossoneri e, nell'attesa, ecco tutte le news di avvicinamento all'importante match europeo per il Diavolo.