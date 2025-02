Nella giornata di oggi, mercoledì 12 febbraio , alle ore 21:00 , lo stadio 'De Kuip' di Rotterdam diventerà lo spettacolare palcoscenico del match tra il Feyenoord del nuovo tecnico Pascal Bosschaart e il Milan di Sérgio Conceicao , valido per l'andata dai Play-Off della Champions League 2024/2025 , di cui di seguito riportiamo le probabili formazioni. Rossoneri chiamati a vincere subito per evitare brutte sorprese al ritorno, sulla scia dei due successi consecutivi con Roma ed Empoli .

Il tecnico Sérgio Conceicao dovrebbe lanciare dal 1' l'attacco stellare che potrebbe essere riproposto spesso nel corso della stagione, come riferito da 'La Gazzetta dello Sport'. In porta Mike Maignan, titolare inamovibile a meno di infortuni o squalifiche, mentre in difesa, sulle fasce, spazio a Kyle Walker a destra e Theo Hernandez a sinistra. Al centro agiranno Strahinja Pavlovic e Fikayo Tomori, che in campionato salterà la prossima dopo l'espulsione rimediata con l'Empoli. In mezzo al campo avremo Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders anche a causa della squalifica di Yunus Musah. Da capire se il modulo sarà il 4-4-2 o il 4-2-3-1. In questo secondo caso Rafael Leao e Christian Pulisic ai lati di Tijjani Reijnders, tutti alle spalle di Santiago Gimenez.