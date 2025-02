Timber: “Contro il Milan è una grande opportunità, Gimenez? Gli auguro il meglio”

In vista della sfida contro il Milan , andata dei playoff di Champions League, il centrocampista del Feyenoord , Justin Timber , ha affrontato i temi più caldi in conferenza stampa, commentando l’esonero dell’ex allenatore Brian Priske e le sue aspettative per il match decisivo.

Feyenoord-Milan, Timber: "Gimenez? Lo conosco bene. Dopo l'esonero..."

Timber ha parlato con sincerità del momento delicato vissuto dalla squadra dopo l’esonero del tecnico, che ha colto di sorpresa l’intero spogliatoio. “Siamo calciatori, ma anche persone”, ha detto il centrocampista. “Dal punto di vista umano, è stato un duro colpo. Lavori duramente per fare bene e poi arriva la notizia dell’esonero. Ha toccato tutti noi, me in particolare, così come l’intero gruppo. Non so esattamente cosa non sia andato, ma sicuramente è una responsabilità condivisa. Ieri ho parlato con lui al telefono, ma ora dobbiamo andare avanti.”